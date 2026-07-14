Piyasaların merakla beklediği ABD TÜFE verisi açıklandı. Buna göre ülkede enflasyon haziranda aylık bazda %-0,4 geriledi. Yıllık enflasyon %4,2’den %3,5’e çekildi. Çekirdek enflasyon ise %2,9’dan %2,6’ya düştü.

Aylık TÜFE’nin %-0,1, yıllık enflasyonun %3,8 ve çekirdek enflasyonun %2,8 olarak gerçekleşmesi bekleniyordu. Açılanan veriler tahminlerin altında kaldı.

ŞAHİN FED FİYATLAMASI…

Analistler, bu veri ile piyasalarda “daha şahin FED” fiyatlamasının biraz destek kaybettiğini ancak Orta Doğu’da yaşanan son gelişmelerin gelecek aylarda açıklanacak enflasyon datalarını daha önemli hale getirdiğini bildirdi.

Dolar endeksi verinin ardından düşüşe geçerek 100,65 seviyesine ve ABD 2 yıllık tahvil faizi de 4,19’a geriledi.

ALTIN VE BTC YÜKSELDİ

ABD para birimi göstergelerinin güç kaybetmesi ve beklenti altında kalan enflasyon, altın fiyatlarına destek oldu. Bugünkü işlemlerde 4.000 doların altını test eden ons altın, verinin ardından hızla yükselişe geçerek TSİ 15.45 itibarıyla 4.080 dolardan fiyatlandı. Altında günlük yükseliş %2’yi bulurken, gram altın fiyatı da 6.175 TL’ye yükseldi.

FED’den faiz artışı beklentisini zayıflatan verinin ardından Bitcoin de %2’nin üzerinde primle 63 bin 750 dolara yöneldi.