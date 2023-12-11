Geçtiğimiz aylarda İstanbul'da düzenlenen kariyer platformu Brand Week'e TOGG'un sponsor olması ve konuşmacılar arasında gazeteci Fatih Altaylı'nın yer alması bazı kitlelerin tepkisine neden olmuştu. Daha sonra TOGG sponsorluktan çekildiğini duyurmuştu.

Fatih altaylı ile kare gündem oldu

Bu kez de Kültür Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un Fatih Altaylı ile yemek yeyip poz vermesi gündem olmuştu. Söz konusu kareye Sabah yazarı Haşmet Babaoğlu ve Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan gibi isimler tepki göstermişti.

Peş peşe tepkiler

Yeni Şafak Gazetesinin yazarlarından İsmail Kılıçarslan "Boşuna boşuna ah boşu boşuna diye bir şarkı hatırlıyorum. Hepsini geçtim de Fatih Altaylı ile buluşmak nedir? Sizin hassasiyetiniz kavganız mücadeleniz umrumda bile değil demiyorsa ne diyor bize Turizm Bakanı" demişti.

Haşmet Babaoğlu da "Bıktık, ama ne halleri varsa görsünler" demişti.

Söz konusu açıklamalara Fatih Altaylı yanıt verdi. Youtube programında konuşan Altaylı şunları ifade etti:

"Yemeğe gitmeyecektim, işim erken bitince aradım"

"O yemeğe gitmeyecektim demiştim. Beni Kültür ve Turizm Bakanlığı danışmanlarından biri arayıp davet ettiğinde beni o gün öğlenleyin başka bir yemeğim vardı. Onlar yemeğin saat 3-4 gibi olacağını söyledi. Ben de 'Benim saat 1'de yemeğim var, ben gelemem' dedim. Geçen Cuma akşam üstü de Fransız Konsolosluğu'nda bir panele katılacaktım. Öğlen yemeğinde işim erken bitince, aradım ve 'İstiyorsanız gelebilirim ama uzun kalamam akşam da başka bir programım var' dedim. Bunun üzerine 'Muhakkak bekliyoruz' dediler.

"Kimlerin katılacağını bilmiyordum"

Açıkçası yemeğe kimlerin de katılacağını bilmiyordum. Ben, Zafer Mutlu ve bir kişi daha olacak diye bekliyordum. Gittim baktım, ben, Ertuğrul Özkök, İsmet Berkan, Sedat Ergin, Nagehan Alçı ve bir de Duygu Hanım ile Mehmet Yılmaz vardı. Oturduk konuştuk.

"Bakanlarla yemek yemek benim başımı göğe çıkarmaz"

Valla ben Bakanlarla ilk defa yemek yemiyorum. Son defa da yemek yemedim. Bakanlar, çeşitli kamu görevlileri görüşmek isterler. Projelerini yaptıklarını, yapacaklarını anlatmak isterler. Davet ederler ve ben de giderim. Kamuoyunu bilgilendirme görevimiz var. Orada verilecek bilgiyi, bizi okuyan ve dinleyenlerle paylaşmak bizim vazifemizdir. Açıkcası hiç de zevk almam. Bakanlarla yemek yemek benim başımı göğe çıkarmaz. Hoşuma da açıkçası gitmez. Pek gitmem sevmeyi, sıkılırım. Abuk subuk sorular olur, saçma sapan yalakalıklar olur bazıları tarafından. Burada nasıl konuşuyorsak oraya davet edildiğimiz zaman dinlemek, soru sormak işimizin bir parçası.

"Bir takım zevat ve zerzevat..."

Hükümet yanlısı deyip biraz daha kibar olarak söylemeye çalıştığımız sözde gazeteci taifesi, bir zamanlar gazeteci olup mesleği bırakıp başka bir yere evrilmiş olan birtakım zevat ve zerzevat tarafından algılanan algı 'Onurlandırıldı.' Kardeşim biz onurlandırılmıyoruz. Benim onurlandırılmak için o yemeklere gitmeye ihtiyacım yok yani. Ben hiçbir zaman oraya gittim diye gazeteci olmadım. Oraya gittim diye onurlu bir gazeteci olmadım. Ben ne isem oyum, oraya gitmek de işimizin bir parçası.

"Demek ki adam değilsiniz"

Bunlar o masalarda olup köpek gibi kuyruk sallayıp yaltaklanmayı önemli bir şey zannettikleri için 'Vay orada kuyruk sallayanlar ben değilim de onlar çağrıldı.' Kardeşim demek ki adam değilsiniz ki çağrılmıyorsunuz. Bu kadar basit. Demek ki bize söylemek onlara daha doğru geliyor. Hiç de heveslisi değilim gitmenin. Özel hayatımdan feragat etmiş oluyorum bence."