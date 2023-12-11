Oryantiring branşında bugüne kadar katıldığı her yarışmadan derecelerle dönen ve bu alanda ortaya koyduğu başarıyla adından sıkça söz ettiren İnegöl Belediyespor DOSTUM Oryantiring Takımı, hafta sonu yapılan Bursa İl Birinciliği yarışmasında da farkını ortaya koydu.

24 MADALYAYLA DÖNDÜLER

10 Aralık Pazar günü İnegöl Belediyespor DOSTUM Oryantiring Takımı, Gölyazı’da yapılan Oryantiring İl Birinciliği yarışmasında yerini aldı. Zorlu yarışmada güçlü rakipleri arasında İnegöl temsilcisi sporcular katıldığı tüm kategorilerde madalya alarak yarışmaya damgasını vurdu. DOSTUM Oryantiring Takımı; 9 birincilik, 11 ikincilik ve 4 üçüncülük ile toplamda 24 madalyayla yarışmayı tamamladı.

İbrahim Uslu