Mustafa Çiftçi’nin İçişleri Bakanlığı’na, Akın Gürlek’in ise Adalet Bakanlığı’na atanmasının ardından dikkatler yeniden kabineye çevrildi. Yeni değişikliklerin olup olmayacağı merak konusu olurken, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik’ten dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaşıldı.

TGRT Haber’de yayınlanan Medya Kritik programında konuşan Atik, üç bakanlığın adını vererek kabinedeki değişimin devam edebileceğinin beklendiğini ifade etti.

Adalet ve İçişleri Bakanlıklarındaki değişikliğin uzun zamandır beklendiğini belirten Fatih Atik, "Sadece bununla sınırlı değil. Diğer bakanlıklarda da değişiklik olması bekleniyor. Bunun takdiri sayın Cumhurbaşkanı'na ait." ifadelerini kullandı.

Atik edindiği kulis bilgisini şu sözlerle aktardı:

"Benim duyduğum Ticaret Bakanlığı'nda, Aile Bakanlığı'nda ve Çalışma Bakanlığı'nda değişiklikler olabileceği söyleniyor. Bu sayı daha da artar belki bilemiyoruz. Zamanlamasına da sayın Cumhurbaşkanı karar verecek. 2.5 yılı doldurdu kabine üyeleri."

"EMEKLİLERLE İLGİLİ ATILACAK ADIMLAR VAR"

Önümüzdeki dönemde artık tamamen seçime odaklı bir gündemin oluşacağının altını çizen Fatih Atik, "Bu yılın ikinci yarısından itibaren kabinenin performansı ve reform anlayışı daha farklı bir şekilde sahaya yansıtılacak. O reformların başında da emeklilerle ilgili atılacak adımlar var. O nedenle bu bakanlıklardan sosyal yardımlarla ilgili bir takım adımlar atılacak. Belki öyle bir değişiklik olabilir diye Ankara'da konuşuluyor. Kabine değişikliğinin devam edeceği yönünde beklenti var." diye konuştu.