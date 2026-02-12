

Yangın saat 05.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Kestel'in Ümitalan mahallesi mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan Sürücü Hüseyin T.(35) yönetimindeki 16 BUD 825 plakalı mısır yüklü TIR'ın motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü aracını yol kenarına park edip itfaiyeye haber verdi. O sırada araç alev alev yanmaya başladı. Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdüler.

Yangın sonucu TIR kullanılamaz hale geldi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: ÖZNUR ALKAN