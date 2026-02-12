

Kaza dün saat 17.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri kırsal Yeniköy mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bozüyük'ten İnegöl'e seyir halinde olan Sürücü Mehmet G.(65) yönetimindeki 16 AGK 90 plakalı beton tankeri virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Tanker kısmı refüje fırlarken, çekici kısmı ise yolun diğer kısmına devrildi.

Sürücü araçta sıkışarak ağır yaralandı. Kaza yerine 112, Jandarma, Bölge trafik ekipleri ve İtfaiye Arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü ekiplerce çıkarıldı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Bölge trafik ekipleri karayolunu kontrollü olarak trafiğe açmak için çalışma başlattı.

İlk tedavinin ardından ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilen sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.