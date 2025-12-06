Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Fatih’te yaşayan ve çalışan gazetecilerle bir araya geldi. Başkan Mehmet Ergün Turan, gazetecilerle kahvaltı edip Fatih’te çalışan ve yaşayan gazetecilerin sorunları dinledi.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Fatih’te yaşayan ve ulusal haber ajanslarında, gazetelerde, televizyonlarda görev yapan muhabir, gazeteci ve kameramanlarla bir araya geldi. Topkapı Kütüphanesinde düzenlenen programda Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, gazetecilerle kahvaltı edip Fatih’te çalışan ve yaşayan gazetecilerin sorunları dinledi.

"Tecrübeli bir şekilde buraya geldik"

Programda konuşan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, görevinin sorumluluklarından bahsetti. Geldiği görevde geçmiş dönem tecrübesinin katkısının olduğunu söyleyen Başkan Turan, "Bizim yaşımızdaki insanların artık bundan sonraki hayatında biriktireceği asıl önemli olay, memlekete hizmet için önemli işler yapma imkânımız var. Yine açık konuşalım: Bizim dediğimiz şey, kendimizi övmek olarak anlamayın. Tecrübeli bir şekilde buraya geldik. Bizi seçenler nasıl saygı değerse başkasını seçende saygı değerdir. Bizi seçenler iyi başkalarını seçenler kötü olmaz. Halk tercihinde bulundu" ifadelerini kullandı.

Başkan Turan daha sonra gazetecilerle sohbete devam ederek, günün anlamını ifade edecek toplu fotoğraf çektirdi.