Kağıthane Belediyesi Engelliler Gündüz Hizmet Merkezi öğrencileri tarafından Engelliler Haftasına özel kapsamlı bir program düzenlendi. Sultanselim Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinlik, engelli bireylerin emekle hazırladığı gösterilerle yoğun ilgi gördü.

Program kapsamında öğrenciler; folklör gösterisi, müzik ve şiir dinletisi, resim sergisi ve tiyatro performansı sergileyerek yeteneklerini izleyenlere sunma fırsatı buldu. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, etkinlikte yaptığı değerlendirmede hem Engelliler Günü’nün önemine hem de Engelliler Gündüz Hizmet Merkezi’nde sunulan çalışmalara değindi. Başkan Öztekin şunları kaydetti:

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü, toplum olarak farkındalığımızı artırmamız gereken özel bir gün. Kağıthane Belediyesi olarak engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak, onların sosyal hayata daha güçlü katılımını sağlayacak her adımı önemsiyoruz. Engelliler Gündüz Hizmet Merkezimizde özel çocuklarımızın gelişimine yönelik çok yönlü eğitimler sunuyoruz. Merkezimizde müzikten mutfağa, spordan dramaya kadar pek çok alanda düzenlenen atölyeler, öğrencilerimizin hem yeteneklerini geliştirmesine hem de özgüven kazanmasına destek oluyor. Bugün sahneye çıkan tüm öğrencilerimiz sergiledikleri başarılı performansla bizlere gurur yaşattı. Her biri özverisi, emeği ve cesaretiyle alkışı fazlasıyla hak etti. Onların yanında olmaya, ihtiyaç duydukları her alanda destek sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Merkezde çok yönlü eğitimler sürdürülüyor

Kağıthane Belediyesi Engelliler Gündüz Hizmet Merkezi’nde haftanın 5 günü; müzik, mutfak, resim atölyeleri, spor, drama ve el sanatları eğitimleri verilerek engelli öğrencilerin sosyal, bilişsel ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlanıyor. Eğitimler; özel eğitim alanında yetkin uzmanlar, psikolojik danışmanlar ve branş eğitmenleri tarafından yürütülüyor. Hizmetlerden 18 yaş ve üzeri engelli bireyler faydalanabiliyor. Kağıthane Belediyesi, engelli bireylerin toplum hayatına katılımını güçlendirmeye yönelik projelerini önümüzdeki dönemde de kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.