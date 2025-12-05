Beşiktaş Belediyesi, emekli komşularının sosyal hayata aktif katılımını desteklemek amacıyla Dikilitaş Emekli Evi’ni hizmete açtı. Emeklilerin uygun fiyatlarla sosyalleşebileceği, keyifli vakit geçirebileceği bu yeni mekanda çaylar 1 TL’den satışa sunulacak. Açılış programına Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Ömer Rasim Şişman, CHP Beşiktaş İlçe Başkanı Mehmet Aslan, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Merkez, kurdele kesiminin ardından hizmet vermeye başladı.

"Emekli evimiz, her komşumuzun buluşma noktası olacak"

Burada bir konuşma yapan Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Ömer Rasim Şişman, "Bizim arkadaşlar burayı 1 TL’ye emeklinin çay içebileceği bir yer olarak duyurdular. Ancak burası bence yalnızca çay içilen bir yer değil, yaş almanın sorumluluğunu ve yaş almanın kıymetini görünür kılan bir buluşma alanı olacak. Çünkü biz bu kentte, büyüklerimizin birikimini ve tecrübesini Beşiktaş’ın ortak aklının en değerli parçası olarak görüyoruz. Sizler bizim akıl fikir deneyim hazinemizsiniz. İşte tam da bu yüzden, bir deneyim hazinesine biz kıymet biçemedik ve temsilen çay 1 TL olacak dedik. Tabii bir de bu meselenin memlekette emekliye verilen kıymet tarafı var. Bir bardak çay temsilidir ve biz o temsili bugün ortadan kaldırmak istedik. Emekli Evimiz, adım atan her komşumuzun nefes alacağı, sabah evden çıkmak için bir sebep bulacağı bir buluşma noktası olacak. Üstelik yenileri için de çalışmalara başladığımızı da buradan duyurmak isterim. Buraya her gelişimde, her köşesini dolaştığımda tek bir şeyi düşündüm. Bu kapıdan giren herkes kendini evinde hissetsin. Çünkü burası sizin eviniz. Siz nasıl isterseniz öyle yaşayacak, sizinle birlikte de şekillenecek" ifadelerini kullandı.