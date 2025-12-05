Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, ilçedeki gençlerle bir araya gelmeye devam ediyor. Onlarla hayata ve eğitime dair keyifli bir sohbet gerçekleştiren Başkan Dursun, soruları da samimiyetle yanıtladı.

Gençlere verdiği önemi hayata geçirdiği projelerle her fırsatta gösteren Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, gençleri Sultangazi Belediyesi’nde ağırlamaya devam ediyor. Başkan Dursun bu kez Hacı Ateş Anadolu Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi. Dijital İletişim Merkezi’nde gençlerin sorularını yanıtlayan Başkan Dursun, hayata ve ilçeye dair keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Başkan Dursun, gençlerden gelen talepleri dikkatle dinleyerek not aldı.

"Her şey gençler için"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Geleceğimizin mimarı gençlerimizle sürekli bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunuyoruz. Onların fikirleri bizim yapacağımız projelere de şekil veriyor. Bu güzel şehir hepimizin ama en çok siz kıymetli gençlerimizin. Bu nedenle sizin görüşleriniz bizler için çok değerli. Gençlerimizin her şeye kendi şehrinde erişebileceği, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerden yeterince yararlanabileceği bir şehir için çalışıyoruz. Gençlerimizi burada Dijital İletişim Merkezimizde ağırlamaya devam edeceğiz" dedi.