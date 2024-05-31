Fatih Belediyesi tarafından çocukların ilçede yapılmasını hayal ettikleri çalışmaları dile getirmeleri için “Oyuntay” isimli çocuk çalıştayı düzenlendi. Programa katılan 100 çocuk hem fikirlerini söyledi hem de oyunlar oynayarak eğlendi.

Fatih Belediyesi, 2025-2029 yıllarını kapsayan 5 yıllık stratejik plan hazırlık çalışmalarına başladı. Bu çalışmalar neticesinde ilçede yaşayan vatandaşlar için bir dizi çalıştay ve toplantı gerçekleştirilecek. Bu çalıştaylardan ilki ise çocukların ilçede yapılmasını hayal ettikleri çalışmaları dile getirmeleri için “Oyuntay” isimli çocuk çalıştayı oldu. Programa katılan çocuklar kendilerine verilen anketleri doldurduktan sonra ‘Fatih İçin hayalini yaz, çiz, boya’ etkinliği yapıldı. Ardından çocuklar halat çekme, mendil kapmaca, sandalye kapmaca gibi çeşitli oyunlar oynadı. Programda Fatih ile ilgili alınacak kararlarda çocukların söz sahibi oldukları konusunda farkındalık oluşturuldu. Çocukların istekleri doğrultusunda çocuk odaklı projeler masaya yatırılacak.

Alanda çocuklarla bir araya gelip sohbet ederek isteklerini dinleyen Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, çocuklar tarafından ilgiyle karşılandı. Çocuklarla hatıra fotoğrafı da çektiren Turan, Fatih’i tasarlarken çocukların en büyük motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, “İlçemiz Fatih’te yeni dönemimizin ilk adımlarını, çocuklarımızın neşesiyle, enerjisiyle atmayı çok istedik. Çünkü bu zamana kadar hayalimizdeki Fatih’i tasarlarken çocuklar bizim en büyük motivasyon kaynağımız oldular. Geride bıraktığımız dönemde katılımcı bir yönetim anlayışını benimsediğimizi sıklıkla dile getirmiştik. Bu süreçte gençlerimizin, kadınlarımızın, yaşlılarımızın fikirlerini, düşüncelerini almakla yetinmedik. Talep ve temennileri hayata geçirmek için elimizden ne geliyorsa yaptık. Birlikte güzel projelere imza attık. Şimdi de aynı şekilde yavrularımızın şehrimizin planlamasına, kentsel mekânların üretimine katılmasını arzu ediyoruz. Tüm bu süreçlerde aktif olmalarını istiyoruz. Çünkü bu çocuklarımızın en temel hakkı. Biz onları toplumumuzun önemli bir parçası olarak görüyor, gerçekleştireceğimiz hizmetlerde paydaşımız olarak kabul ediyoruz. Oyuntay’ımızın temel amacı da çocuklar ile kentsel mekânlar arasındaki ilişkiyi pekiştirmek, yavrularımızın yaşadıkları şehirle bağlarını güçlendirmektir. Bu 5 yılı birlikte planlayacağız. Oyuntay, bu konudaki kararlılığımızın ilk adımı oldu ve işe çocuklarımızla başladık. Onların mutluluğu, hepimizin; bütün ülkemizin mutluluğudur. İnşallah onlara yaşanabilir, güvenli, pırıl pırıl bir Fatih’i emanet edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

“Çocuklar kendilerini çok değerli hissettiler”

Programa öğrencileri ile katılan Öğretmen Ayten Nurcan, “Bugün belediye başkanımız Fatih’te neler istendiğini çocuklara danışmak için bizi buraya davet etti. Çocuklara önce bir anketle neler istedikleri, neler hayal ettikleri soruldu. Sonra onlara oyunlar oynatıldı. Çocuklar kendilerini çok değerli hissettiler. Burada çok güzel bir gün geçiriyoruz” dedi.

“Fatih’te hayal ettiklerimizi anketlere doldurduk”

Programda eğlendiğini dile getiren Muazzez Mira Gökbaş, “Burada arkadaşlarımızla oyunlar oynadık. Belediye başkanımız geldi, fotoğraf çekildik. Fatih’te hayal ettiklerimizi anketlere doldurduk. Program hoşuma gitti. Belediye başkanımıza programlar için teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

“Basketbol sahası istedik”

Fatih’te hayal ettiklerini dile getiren Ayaz Türk, “Burada anket doldurduk. Sonra başkanımız gelip bizi ziyaret etti. Sonra oyunlar oynadık. Günüm çok güzel geçti. Hepimiz başkanımızla fotoğraf çekildik. Fatih’te ne olmasını istediğimizi söyledik. Basketbol sahası istedik. Başkanımız da yapmaya çalışacak” ifadelerini kullandı.

Fatih Belediyesi tarafından çocukların ilçede yapılmasını hayal ettikleri çalışmaları dile getirmeleri için “Oyuntay” isimli çocuk çalıştayı düzenlendi. Silivrikapı Fanço Çocuk Kütüphanesi’ndeki programa Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve 100 çocuk katıldı.