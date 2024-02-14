Fatih Belediyesi’nin 2’incisini düzenlediği Lezzet Ustası Kadınlar Yarışması’nda 122 kadın hünerlerini sergiledi. Yarışmada dereceye girenlere çeşitli para ödülleri verildi.

Fatih Belediyesi ‘2. Lezzet Ustası Kadınlar Yarışıyor’ yarışması düzenledi. Yemek yapmaya meraklı kadınlar, iki kategoride düzenlenen yarışmada kıyasıya mücadele etti. Kategoriler ‘kaynağa dayalı hikayesi olan yemekler’ ile ‘zeytinyağlılar ve zeytinyağlı sarmalar’ olarak belirlendi. Yarışmaya katılan 122 kadın önce hünerlerini sergiledi ardından jüri üyeleri onları değerlendirdi. Orijinal yemeklerin yapıldığı yarışmaya anne, kızı ve torunu olarak 3 nesil de katıldı. Dereceye giren kadınlara, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ödüllerini verdi. Birinciye 15 bin lira, ikinciye 10 bin lira, üçüncüye de 7 bin lira parayla ödüllendirildi. Yarışmada, kaynağa dayalı hikayesi olan yemekler kategorisinde Hülya Yıldırım, Elif Gümüş, Leyla Batmaz, zeytinyağlılar ve zeytinyağlı sarmalar kategorisinde ise Nadide Esen, Seda Tutumlu, Şahnaz Akalın ödül almaya hak kazandı.

“Fatih’imizin bir özelliği de, ülkemize has mutfak çeşitliliğini bünyesinde barındırmasıdır”

Yarışma hakkında bilgi veren Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “Bu sene ikincisini düzenlediğimiz ’Lezzet Ustası Kadınlar Yarışıyor’ etkinliği vesilesiyle Neslişah Sultan Kültür Merkezi’mizde bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu seneki yarışmamız, zeytinyağlılar ve zeytinyağlı sarmalar ile kaynağa dayalı hikayesi olan yemekler olmak üzere 2 ayrı kategoride gerçekleşti. Fatih’imizin bir özelliği de, ülkemize has mutfak çeşitliliğini bünyesinde barındırması, yaşatmasıdır. Deyim yerindeyse Fatih’imiz, lezzet rotalarıyla donanmış bir ilçedir. Elbette, Fatihli kadınlarımızın, mutfak konusunda ne denli maharetli olduklarını geçen yarışmamızdan biliyoruz. Bu yıl yarışmamıza 122 hanım kardeşimiz katıldı. Usta ellerden çıkan zeytinyağlılar, yemekler uzman şeflerimizden oluşan jürinin değerlendirmesinden geçecek” dedi.

“GastroSanat, 5 yıl içinde hayata geçirdiğimiz en keyif veren projelerden biri oldu”

Şeflerin aynı zamanda GastroSanat’ta da eğitmen olarak görev yaptıklarını ifade eden Başkan Turan, “Fatihli hemşehrilerimize Türk mutfağının inceliklerini öğretmek noktasında, çok değerli bir hizmet sunuyorlar. Karınca Eğitim Birimi bünyesinde yer alan GastroSanat, 5 yıl içinde hayata geçirdiğimiz en keyif veren projelerden biri oldu; hamd olsun, sizlerden de büyük rağbet gördü. Buradan çok iyi aşçıların, şeflerin yetişeceğine gönülden inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Gastronomi alanına yatırım yaptık”

Fatih Belediyesi’nin gastronomi alanına yatırım yaptığını belirten Turan, “Son yıllarda gastronomiye, yemek estetiğine, sağlığa en uygun, estetik düzenlenmiş, hoş ve lezzetli mutfak deneyimlerine gençlerimizin ilgisi çok büyük. Üniversitelerimizde gastronomi bölümleri açılıyor. Biz de Fatih Belediyesi olarak, bu alana yatırım yaptık. İnşallah, gençlerimiz, kadınlarımız, mutfak becerilerini keşfederek kendilerini geliştirecekler” şeklinde konuştu.