Futbol camiasında yaşanan ‘ yüksek kâr oranlı gizli fon’ dolandırıcılığı ile ilgili yeni ifadeler gün yüzüne çıkıyor. Duruşması yapılan Seçil Erzan hakkında mahkeme 216 yıl hapsini istedi. Erzan duruşmada “ Fatih Terim’in istediği miktar çok fazla oldu” ifadeleri dikkat çekti. Fatih Terim ise “ Fon için benden para isteyen olmadı. Ben Erzan’a fon için bir para ödemedim. Olaylardan haberim olunca parayı eşimin hesabına gönderdim” açıklamasında bulundu.

İş insanları ve Galatasaray oyuncularını büyük gelir elde etme vaadiyle ve “ Fatih Terim Fonu” diyerek kandıran Seçil Erzan’ın davasında, Fatih Terim’in de vermiş olduğu ifade gün yüzüne çıktı. Futbol camiasından Bahçekapılı, Arda Turan, Selçuk İnan, Emre Belözoğlu ve Fernando Muslera gibi 18 oyuncunun dolandırılma davası ile ilgili Erzan’ın mahkeme süreci devam etmektedir.

Dolandırıcılıkta ilgili Fatih Terimin ifadesi ortaya çıktı

Erzan davası ile ilgili Fatih Terim’in ifadesi “ Erzan ile 6 senedir tanımıyorum. Yoğunluk sebebi ile bankayı kontrol edemiyorum. Fon ile alakam yok. Kimseye para vermedim. Erzan olanından haberim olunca eşimin hesabına parayı gönderdim “ dedi.