Müge Anlı ile tatlı sert programında, Denizli’de yaşayan Hatice Çaltı’nın ölümü ile ilgi konu ele alındı. Müge Anlı konu ile ilgili “Senin yerinde olsam kesin öldürürdüm. Sen o kadını nasıl kıskanmazsın” konuşması tepkilere sebep oldu.

Denizli’nin Buldan ilçesinde gerçekleşen olayda, 2 çocuk annesi olan Hatice Çaltı kendi evinin banyosunda ölü bulundu. Ölmeden önce darp edildiği ortaya çıktı. Eşi Ramazan Çaltı olay yaşandığı gün önünün ıslak olması dikkat çekti ve bu durumla ilgili “bulaşık yıkadım” dedi. Bu açıklama sonrası dikkatleri üzerine çekti.

43 yaşında ve ikiz bebeklere hamile olan Çaltı’nın tırnaklarından alınmış olan DNA örneği eşi ile uyuşmadı. Bu sebeple 9 Kasım tarihinde serbest bırakıldı. Konuyu Müge Anlı ele aldı.

Programa Ramazan Çaltı’nın beraber yaşadığı kadın bağlanması ve Müge Anlı’nın “çocuklar senden değil” dedin mi? Sorusuna karşılık “ ben öyle biri değilim” dedi.

Müge Anlı sinirlendi ve “ Üstüme bir kadın gelecek ve kocam Haticem Haticem diyecek.ben o kadını öldürürüm senin gibi “ ben öyle biri değilim’ demem” dedi.