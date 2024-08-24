İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından Fatih’te yapılan denetimlerde 54 adet suç kaydı bulunan, dolandırıcılık suçundan aranan ve 38 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olan şahıs yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından dün akşam saatlerinde Fatih Balat Mahallesi’nde denetim gerçekleştirildi. Denetim esnasında şüphe üzerine durdurulan “pilavcı” takma isimli E.Ö. isimli şahsın yapılan kontrollerinde 54 adet suç kaydının olduğu, dolandırıcılık suçundan arandığı ve 38 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan E.Ö. bugün adliyeye sevk edildi.