Fatih Belediyesi ve Halk Eğitim işbirliğiyle hayata geçirilen Çocuk Durakları, yeni eğitim yılına başladı. Dervişali, Kasım Günani, Keçeci Karabaş, Müftüali ve Vani Dergahı Bilgi Evleri’nde hizmet veren merkezlerde, 15 sınıfta toplam 450 çocuğa okul öncesi eğitim imkanı sunuluyor. 4-6 yaş arası çocuklara yönelik olarak hazırlanan programlarda, Okuma-Yazmaya Hazırlık, Fen ve Doğa Etkinlikleri, Değerler Eğitimi, Görsel Sanatlar, Drama, Müzik, İngilizce, Eğitici Oyunlar ve Zeka Oyunları gibi birçok ders yer alıyor. Eğitimler hafta içi sabah ve öğle grupları halinde veriliyor.

Kayıtlar online olarak "Etkinlik Başvuruları" üzerinden yapılabiliyor. Oryantasyon sürecini tamamlayan öğrencilerden yalnızca kırtasiye malzemeleri temin edilirken, gerekli evrak ve deneme sürecinin ardından kayıtlar onaylanıyor.

"Onların sosyal gelişimlerine büyük katkı sağlıyor"

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın eğitim yolculuğuna ilk adımlarını attıkları bu merkezler, onların sosyal gelişimlerine de büyük katkı sağlıyor. Minik yavrularımız için hazırladığımız bu ortamın ailelerimize de güven ve huzur verdiğini görmek bizleri mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.