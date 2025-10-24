Gazze’ye konuşlandırılması planlanan barış gücüyle ilgili açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, “Gazze’deki barış gücünde İsrail’in kendini güvende hissedeceği ülkeler yer almalı” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin bölgeye asker göndermesi ihtimaline ilişkin soruya ise Rubio, “Henüz bu gücü oluşturmadık. Çalışmalar sürüyor ve katkı sunmayı teklif eden birçok ülke var” yanıtını verdi.

Hamas'ın internet sitesinde yayınlanan ortak açıklamaya göre, Kahire'de yapılan toplantıda gruplar, "Gazze Şeridi'nin yönetiminin bağımsız teknokratlardan oluşan geçici bir Filistin komitesine devredilmesi" konusunda anlaştı.

Komitenin, "Arap kardeşler ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde hayat ve temel hizmetlerle ilgili işleri yöneteceği" belirtildi.

Gazze'ye Hangi Ülke Askerleri Konuşlandıracak?

Barış Gücüne Türkiye'nin Katılıp Katılmayacağı Soruldu

Birçok ülkenin de barış gücüne dahil olmak istediğini vurgulayan Rubio, "Kimlerin teklif sunduğunu ve kimlerin veto edildiğini söylemeyeceğim. Buna girmeyeceğiz. Bu gücün her üyesi hem yetenekli hem de istekli olmalı. Aynı zamanda İsrail dahil, herkesin rahat hissedeceği ülkeler olmalı" dedi.