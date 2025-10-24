Gezi Parkı protestolarına ünlü isimleri katılmaya yönlendirdiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 30 yıla kadar hapsi istenen menajer Ayşe Barım ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Sekiz aydan uzun süredir cezaevinde tutulan Barım, tahliye edildikten sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine yeniden tutuklandı.

ATK Cezaevinin Barım'a Uygun Olmadığını Belirtti

Sağlık durumunun iyi olmadığı belirtilen Barım hakkında verilen yeniden tutuklama kararı kaldırıldı.

Sağlık sorunları nedeniyle Adli Tıp Kurumuna sevk edilen Barım'ın ATK raporu çıktı.

Adliye kaynaklarından edinilen bilgiye göre, mahkemeye ulaşan ATK raporunda Ayşe Barım için, "Hastane şartlarında tedavisinin devam etmesi gerektiği, cezaevi şartlarında kalmasının uygun olmadığı" belirtildi.