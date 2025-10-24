Kaza, saat 18.30 sıralarında İznik-Yenişehir çevre yolu üzerinde meydana geldi. İznik istikametine seyir halinde olan İnegöllü Kadir Menteş(27) yönetimindeki 26 AGZ 905 plakalı çimento yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak şarampole devrildi.

Kazada tır şoförü Kadir Menteş olay yerinde hayatını kaybederken, yanındaki M.K.(23) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, hayatını kaybeden Menteş ile yaralı M.K.'yı yaklaşık 2 saat süren çalışmayla tırın çekici kısmında sıkıştıkları yerden çıkardı. Ağır yaralı M.K. kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hayatını kaybeden TIR şoförü Kadir Menteş'in cenazesi ise Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.