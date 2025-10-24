Apple, iPhone kullanıcılarını Google Chrome’un yapay zekâ destekli özelliklerinin kişisel veriler açısından tehlike oluşturabileceği konusunda uyardı. Şirket, iOS 26 ile güncellenen Safari’nin ise gizlilik ve veri güvenliği açısından “en güvenli seçenek” olduğunu vurguladı.

Apple açıklamasında, Safari’nin iPhone ekosistemiyle uyumlu şekilde geliştirildiğini ve kullanıcı gizliliğini merkeze aldığını belirtti. Tarayıcının, üçüncü taraf çerezlerini otomatik olarak engellediği, IP adreslerini gizlediği ve makine öğrenimi tabanlı sistemle web izleyicilerine karşı koruma sağladığı ifade edildi.

iOS 26 ile gelen “Gelişmiş Takip ve Parmak İzi Koruması” özelliği sayesinde Safari’nin yalnızca bir tarayıcı olmadığını, aynı zamanda kişisel verilerin korunmasında güçlü bir güvenlik kalkanı olduğunu vurgulayan Apple, “Chrome güçlü bir tarayıcı olabilir, ancak gizlilik söz konusu olduğunda Safari iPhone kullanıcıları için en güvenli seçenek” ifadelerini kullandı.