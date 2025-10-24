Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Gemlik’te rezerv alan ilan edildiği hatırlatılan açıklamada, bunun ilçenin tarihi açısından önemli bir adım olduğu vurgulandı. Artık rezerv alan üzerinde 3 bin yeni, depreme dayanıklı ve modern konut inşa süreci resmen başlıyor.

AK Parti Gemlik İlçe Başkanlığı, projenin yalnızca bir konut hamlesi olmadığını, Gemlik’in geleceğini güvenli ve sağlam temeller üzerine inşa etme hedefinin bir parçası olduğunu belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yüzyılın Konut Projesi. Gemlik İçin Çalıştık, Gemlik İçin Başardık! Göreve geldiğimizde hemşehrilerimize söz verdik, “Gemlik için çok çalışacağız” dedik… Bugün hamdolsun o sözleri bir bir yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Gemlik için Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkartarak, ilçemize özel bir adımı daha önce tarihe not düşmüştük. Yine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü desteğiyle, rezerv alanına 3.000 konut kazandıracak dev projemizin teminatını aldık. Bu proje; sadece bir kentsel dönüşüm değil, Gemlik’in geleceğini güvenle inşa etme adımıdır.

Depreme dayanıklı, modern ve yaşanabilir bir Gemlik için atılan bu adım; AK Parti’nin eser ve hizmet siyasetinin en somut göstergesidir. Bursa ölçeğinde aslan payını Gemlik’e kazandırmak için gece gündüz demeden çalışan tüm yol arkadaşlarımıza, özellikle bu büyük sürecin öncüsü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, desteklerinden dolayı İl Başkanımız Sayın Davut Gürkan’a, Bölge Milletvekimiz Sayın Emel Gözükara Durmaz'a ve Bursa Valimiz Sayın Erol Ayyıldız’a teşekkür ediyoruz. AK Parti olarak söz verdik, yapıyoruz. Gemlik için, Türkiye Yüzyılı için, durmadan çalışmaya devam ediyoruz!"

Diğer yandan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Bursa'ya kazandırılacak sosyal konut sayısının 15.625 olacağını belirtti.

Gürkan'ın açıklaması şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen “Yüzyılın Konut Projesi – Ev Sahibi Türkiye” programında, Bursa’mız için yeni sosyal konutların müjdesi aldık. Yapımına daha önce başladığımız 8.656 konutla birlikte, Bursa’mıza 15.625 yeni sosyal konut daha kazandırarak hemşehrilerimizi ekonomik, sıcak ve güvenli bir yuvaya kavuşturacağız. Bu büyük vizyonun öncüsü olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şehrimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı olsun."