Bilecik Belediyesi tarafından Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programında sivil toplum kuruluşu temsilcileri, dernekler, meslek odaları ve basın mensupları bir araya geldi. Vadipark Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen programa CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, il genel ve belediye meclis üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı. Program öncesinde katılımcılarla selamlaşan CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, çocuklarla sohbet ederek hatıra fotoğrafları çektirdi.

Programda konuşan Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve yardımlaşma ayı olduğunu belirterek, 'Ramazan ayı; yalnızca aynı sofrada buluştuğumuz bir zaman dilimi değil, aynı zamanda kalplerimizin de birbirine yaklaştığı, dayanışmanın, paylaşmanın ve anlayışın büyüdüğü özel bir zaman dilimidir. Bu akşam burada; şehrimizin farklı alanlarında emek veren, söz söyleyen, sorumluluk üstlenen siz değerli temsilcilerle aynı sofrada buluşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum' diye konuştu.

Sivil toplum kuruluşlarının şehirlerin gelişiminde önemli bir rol üstlendiğini ifade eden Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 'Şehirler yalnızca yollarla, binalarla, meydanlarla değil; ortak akılla, birlikte düşünmeyle ve birlikte üretmeyle büyür. Sivil toplum kuruluşlarımız, derneklerimiz, meslek odalarımız, sendikalarımız ve basınımız; bir kentin vicdanı, hafızası ve yol gösterici ışığıdır. Sizlerin katkısı, eleştirisi, önerisi ve emeği olmadan güçlü bir şehir yönetiminden söz etmek mümkün değildir' ifadelerini kullandı.

'Farklı fikirler ve deneyimler bir araya geldiğinde şehirler daha güçlü bir geleceğe yürür'

Bilecik'in gelişmesi için birlikte hareket etmenin önemine değinen Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 'Bizler yerel yönetimler olarak biliyoruz ki; bir kenti gerçekten ileriye taşıyan şey yalnızca yapılan işler değil, birlikte kurulan diyalogdur. Bu nedenle kapımız da gönlümüz de her zaman sizlere açıktır. Farklı fikirler ve deneyimler bir araya geldiğinde şehirler daha güçlü bir geleceğe yürür' dedi.

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ise iftar programında bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve katılımcılara teşekkür etti.