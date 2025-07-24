Fatih’te İstanbul Valiliği İl Koordinasyon Kurulu 2025 Yılı 2. Dönem Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, il genelinde kamu kurumları tarafından sürdürülen yatırım projeleri masaya yatırıldı.

İstanbul Valiliği İl Koordinasyon Kurulu tarafından 2025 Yılı 2. Dönem Toplantısı düzenlendi. Fatih Belediyesi Neslişah Sultan Kültür Merkezi Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen başkanlık etti. Toplantıya il genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Kurumlar arası iş birliğini artırmak ve yatırımlarda karşılaşılan sorunlara çözüm üretmek amacı taşıyan toplantıda, devam eden projelerin son durumu değerlendirildi. Toplantıda ayrıca önümüzdeki dönem planlanan çalışmalarla ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Programda konuşan Vali Yardımcısı Hasan Gözen, "2025’in ikinci döneminde ilimizdeki yatırımcı bölge kurum ve kuruluşlarının yatırımlar hakkında bazı sayısal verileri sizlerle paylaşmak istiyorum. İlimizde finansman kaynağı genel bütçe, özel bütçe mali idare bütçelerine dayanan 994 proje uygulanmaktadır. Toplam tutarı 1 milyar 700 milyon 683 bin TL. Önceki yıllar harcaması 553 milyar 699 milyon TL, yıllık ödeneği 178 milyar 90 milyon TL, harcama tarihi ise 62 milyar 115 milyon TL olarak gerçekleşmiştir" dedi.

"2025 yılının ilk 6 ayında yürütülen 943 projenin toplam tutarı 852 milyar 478 milyon TL’dir"

Konuşmasına devam eden Vali Yardımcısı Gözen, "2025 yılının ikinci döneminde nakli gerçekleşme oranı yüzde 35 olup 59 proje tamamlamıştır. Genel ve özel bütçeli kuruluşlarımızın yürüttüğü çalışmaları incelendiğinde 2025 yılının ilk 6 ayında yürütülen 943 projenin toplam tutarı 852 milyar 478 milyon TL’dir. Önceki yıllar harcaması 398 milyar 6 milyon TL’dir. Yıllık ödemesi 96 milyar 940 milyon TL, harcama tutarı 43 milyar 746 milyon TL olup yüzde 45 oranın nakdi gerçekleşme sağlanmıştır" şeklinde konuştu.

"Yıl içerisinde ayrılan ödeneğin sektörel dağılımına bakıldığında, diğer kamu hizmetleri sosyal yüzde 36,75 olarak ilk sırada yer aldığını görülmektedir"

Yıl içerisinde ayrılan ödenekler hakkında konuşan Vali Yardımcısı Hasan Gözen, "150 milyon yılı harcaması 18 milyar 368 milyon TL olup nakli gerçekleşme oranı yüzde 22.6 olarak gerçekleşmiştir. Yıl içerisinde ayrılan ödeneğin sektörel dağılımına bakıldığında, diğer kamu hizmetleri sosyal yüzde 36,75 olarak ilk sırada yer aldığını görülmektedir. Takiben ulaştırma haberleşme sektöründe yüzde 27.6, eğitim yüzde 18.72, sağlık yüzde 9.5, enerji yüzde 5.69, madencilik yüzde 0.99 diğer kamu hizmetleri yüzde 53, konut yüzde 0.43, tarım yüzde 0.23 ve turizm sektörü yüzde 1 oranında ödenekten pay almışlardır" ifadelerini kullandı.

"İstanbul’da risk azaltma planı kapsamında değerlendirilebilecek toplam 178 proje bulunmaktadır"

Yapılan yatırımlarla ilgili konuşan Vali Yardımcısı Hasan Gözen, "Yatırımcı bölge ve il kuruluşlarıyla belediyelerin ilk yatırım takip sistemine girdikleri verilenlere göre, İstanbul’da risk azaltma planı kapsamında değerlendirilebilecek toplam 178 proje bulunmaktadır. Bu projelerin toplam tutarı 246 milyar 906 milyon TL önceki yıllar 40 milyar 86 milyon TL yıl ödeneği 39 milyar 947 milyon TL ve yapılan harcama tutarı ise 13 milyar 82 milyon TL olup yüzde 33.5 TL nakdi gerçekleşmiştir. 2026 yılı yatırım teklif ilişkin olarak 12 yatırımcı kuruluşumuz, 2026 yılı yatırım tekliflerinin olmadığı on üç yatırımcı kuruluşu yatırım teklifin belli olmadığı ve 20 yatırımcı kuruluşun ise 2026 yılı yatırım programına teklif sayısı 442 toplam proje tutarı 46 milyar 651 milyon diye küsuratı devam ediyor. 2026 yılı yatırım tutarı 13 milyar 900 milyon TL olarak belirlenmiştir" dedi.

Konuşmanın ardından kurum ve kuruluşlarının müdürleri, slayt yaparak gündem ile ilgili konularda sunum gerçekleştirdi.