Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde bulunan Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nde Gemi Baş Mühendisi olarak görev yapan ve mecburi hizmet dönemini tamamladıktan sonra emekliye ayrılan İbrahim Aras birçok partiden teklif almasına rağmen İYİ Parti’yi seçti.

İYİ Parti İnegöl İlçe Teşkilatı binasında ilçe Başkanı Recep Bayrak ile bir araya gelen İbrahim Aras, kendisine yapılan teklifi kabul ederek İYİ Partili oldu.

DERVİŞOĞLU’NUN DURUŞU BENİ ETKİLEDİ

İyi Parti Genel Başkanı Musavvat Dervişoğlu’nu yakından takip ettiğini ve duruşunu çok beğendiğini söyleyen Aras, “Şu an parti politikası ve ülkenin gelecek vizyonuna ilişkin düşüncelerimi en iyi yansıtan isim Musavvat Dervişoğlu oldu. Genel başkanımızın duruşunu çok beğeniyorum, Konuşmaları bire bir düşüncelerimi yansıtıyor. Bu nedenle İYİ Parti’yi seçtim” dedi.

BİRÇOK PARTİDEN TEKLİF ALDIM

Konuşmasında bir çok partiden teklif aldığını da açıklayan Aras, “Uzun yıllar devletime hizmet ettim. Özellikle denizcilik anlamında inanılmaz bir tecrübeye sahibim. Yurt içi ve yurt dışında yıllarca kıyı emniyetimizin güvenliği noktasında önemli görevler üstlendim. Sağ olsunlar doğduğum yer İnegöl, bu alanda ki çalışmalarımızı yakından takip etti. Emekliye ayrılma kararı aldıktan sonra bir çok parti beni davet etti. Bunlar güzel şeyler. İz bırakmak ve bıraktığın izlerin karşılığını almak onura edici bir durum. O nedenle bu teveccühü gösteren her partiye sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün İYİ Parti’yi seçerek ilk kez bir siyasi partiye katıldım. Bundan sonra elde ettiğim tecrübeleri partimle paylaşarak ülkeme hizmet etmeye devam edeceğim” diye konuştu.

İYİ Parti İnegöl İlçe Başkanı Recep Bayrak ise, “İbrahim Aras’ın İYİ Parti’yi seçmeni bizi çok mutlu etti. Uzun zamandır istişare ediyorduk. Bırakın İnegöl’ümüzü ülkemiz için oldukça önemli bir isim. Gerek vizyonu gerekse öngörüleri ile partimize büyük katkı sağlayacaktır. İYİ Parti’ye hizmet etmek, ülkeye hizmet etmek demektir. Milli ve onurlu duruşun partisi İYİ Parti’ye katılan milli ve onurlu bir kimliğe sahip olan İbrahim Aras kaptanımıza hoş geldin diyorum” diye konuştu.

İBRAHİM ARAS KİMDİR?

5 Nisan 1964 yılında Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Tüfekçikonak köyünde dünyaya gelen İbrahim Aras, ilk ve orta öğrenimini Bursa’da, lise eğitimini ise Eskişehir ‘de tamamladı. 1983 yılında Ankara Hukuk Fakültesini kazanan ancak 2. Yılında yeniden sınavlara girerek İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümünü kazanan İbrahim Aras, burada eğitimini sürdürdü. Aynı okulda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlanan Denizcilik Fakültesinde Gemi Makineleri İşletme Mühendisi olarak lisansını tamamladı.

1987 yılında okulunu tamamlayarak Türkiye Denizcilik İşletmelerine bağlı D.B nakliyat gemilerinde uzak yol vardiya mühendisi olarak çalışmaya başlayan İbrahim Aras, 1990-1998 yıllarında ise özel sektöre geçiş yaptı. Özel sektör gemilerinde 2. Mühendis ve Baş Mühendislik görevlerini yapan Aras, 1998-2000 yıllarında ise İDO’da baş mühendislik görevine getirildi.

2000-2025 yılları arasında Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde Gemi Baş Mühendisi ve Gemi Kurtarma Uzmanı olarak görev yaptı. Görevi süresince Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne danışmanlık yapan Aras, BUDO’nun kurucuları arasında yer aldı. Bakanlıklara da danışmanlık hizmeti veren İbrahim Aras İTÜ Denizcilik Fakültesi’nde meslek derslerinde eğitimler verdi. Meslek hayatında dünyanın 5 kıtasında 80’e yakın ülkeyi görme şansını yakalayan İbrahim Aras, evli ve 3 çocuk babasıdır. İbrahim Aras İngilizce, Gürcüce dillerini iyi derecede konuşabilmektedir.