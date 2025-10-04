İstanbul Fatih’te 2 katlı metruk binada çökme meydana geldi. Çökmenin yaşandığı bina havadan görüntülenirken, itfaiye ekiplerinin enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Olay, saat 10.30 sıralarında Fatih Karagümrük Mahallesi Kaleboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bulunan 2 katlı metruk binada çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların içeride 1 kişinin olduğu iddiaları üzerine çökmenin yaşandığı bina içerisinde ekipler arama çalışması başlattı. Hassas burunlu K9 köpekleri ile enkazda arama çalışmaları devam ederken, itfaiye ekiplerinin enkazdaki çalışmaları havadan görüntülendi.