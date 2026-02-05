Gaziosmanpaşa Belediyesi, çocuklarda çevre bilincinin ve geri dönüşüm kültürünün oluşması amacıyla özel bir etkinlik düzenledi. Programda çocuklar, dönüştürülebilir atıklardan tasarladıkları kıyafet, şapka, çanta ve müzik aletleri ile hem yeteneklerini sergiledi hem de çevreye duyarlı olmanın önemini vurguladı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin Halide Edip Adıvar Anaokulu ile birlikte düzenlediği 'Atıktan Sanata: Minik Eller Büyük Farklar' etkinliğinde karton kutular, plastik şişeler, poşetler, eski kumaşlar, miniklerin yetenekli ellerinde birer sanat eserine dönüştü. Çocukların kendi tasarımlarını sunması, eğlenceli anlara sahne olurken protokol üyeleri, öğretmenler ve veliler tarafından da büyük beğeni topladı. Etkinliğe İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Dr. Maliki Ejder Batur, Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı İsmail Ergüneş, öğretmenler, veliler ve vatandaşları katıldı.

'Çocuklarımıza dönüşüm kültürünü kazandırmak ve daha yeşil bir gelecek hedefiyle çalışıyoruz'

Programda konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, 'Bugün, miniklerimizle birlikte sıfır atık bilinciyle anlamlı bir etkinliğe imza attık. Çocuklarımız, atık malzemeleri sanat eserlerine ve enstrümana çevirdiler. Aslında burada bir farkındalık ve bilinç oluşturma çalışması yapıyoruz. Çocuklarımıza, geri dönüşüm kültürünün önemini küçük yaşlardan itibaren kazandırmak için gayret ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kıymetli eşi Emine Erdoğan'ın başlatmış olduğu 'sıfır atık' vizyonu Birleşmiş Milletler'de ve tüm dünyada kabul gördü ve ilgiyle takip ediliyor. Bizler de Gaziosmanpaşa'da bu vizyonun karşılığı olan çalışmaları yapıyoruz. Belediyemiz de bu hedefler doğrultusunda nitelikli bir kadroyla çalışıyor. Önümüzdeki süreçte de yeni projelerle her alanda tasarrufu ve geri dönüşümü destekleyen çalışmalarımız olacak. Değerli öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz başta olmak üzere emeği geçen herkese bu anlamlı program için teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

'Çocuklarımızın çevre bilincini erken dönemde kazanması önemli'

Programa katılan İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürü Maliki Ejder Batur, 'Öncelikle bu güzel programda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İnsanlığın yaşamını sürdürebilmesi için kaynaklarımızı verimli kullanmamız gerektiği bilincini küçük yaşlardan itibaren kazandırmak çok önemli. Bu sebeple, bu tarz etkinliklerin sayısının artırmak hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde çevre bilincinin kazandırılmasına yönelik çok önemli adımlar atılıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kıymetli eşi Emine Erdoğan'ın da öncülük ettiği, dünya çapında da yankı bulan çalışmaları takdirle takip ediyor ve bizler de çalışmalarımıza bu doğrultuda yön veriyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın da bu konuda çok önemli destekleri var. 'Ağaç yaşken eğilir' düsturuyla çevre bilincini çocuklarımıza aşılamaya devam edeceğiz. Belediye Başkan Vekilimiz Eray Karadeniz ve ekibine bu özel etkinlik için çok teşekkür ediyorum' dedi.

'Geri dönüşümü çöp kutularına atarak dünyayı kirletmeyelim'

Geri dönüşüm malzemesi ile gitar yaptığını söyleyen bir öğrenci, 'Geri dönüşümü çöp kutularına atarak dünyayı kirletmeyelim' dedi.

Etkinlik sonunda, protokol üyeleri ile minik öğrenciler sahnede bir araya geldi. Çocuklara katılım sertifikaları takdim edilirken emekleri ve çevre duyarlılıkları için teşekkür edildi. Renkli görüntülere sahne olan program, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.