Geleceğin sporcularını yetiştiren Sultangazi Belediyesi spora ve sporcuya tam destek vermeyi sürdürüyor. Kabiliyetleriyle ön plana çıkan, yetenekli sporcular Sultangazi Belediyesi Spor Akademisi'nde eğitim görmeye ve kendilerini geliştirmeye devam ediyor. Ata sporu okçuluktan masa tenisine, futboldan e-spora toplam 24 branşta eğitim veren Spor Akademileri, ikinci dönemde de eğitimlerine hız kesmiyor.

Geleneksel sporumuz Mas güreşi

Unutulmaya yüz tutan sporlarımızı hatırlatarak gençlerin ilgisini tekrar çekmek için harekete geçen Sultangazi Belediyesi, akademide verilen eğitimlere Mas Güreşi branşını da ekledi. Diğer geleneksel Türk sporları gibi gündelik yaşam içerisinde bireylerin zinde kalabilmeleri için yaptıkları talimlerden ortaya çıkan Mas Güreşi, şimdiden gençlerin ilgisini çekmeyi başardı.

'Başarı ekip işidir'

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun; 'Sultangazi artık Avrupa Spor Şehri Bu ünvanı alabilmek için çok çalıştık, özellikle sporcularımız ve eğitmenlerimiz çok ter döktü. Spor bir ekip başarısıdır. Önce onlara alan açmak gerekir. Gençlerimizi spora yönlendiren ailelerimiz başta olmak üzere eğitmenlerimize ve gençlerimize teşekkür ediyorum. Gerçekten emeklerimizin karşılığını sporcularımızın başarıları ile aldığımızı görmek paha biçilemez Geleceğin yıldızlarını yetiştirdiğimiz Spor Akademilerimize gençlerimizin ilgisi oldukça yüksek. İkinci dönemde de eğitimlerimize hız kesmiyor, hatta geleneksel sporlarımızın sayısını artırıyoruz. Yaklaşık 3000 yıl öncesine dayanan bir Türk Sporu olan Mas Güreşi branşını da Akademimize eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz' diye konuştu.