İstanbul Fatih’te dün husumetlisi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Türkçe öğretmeni Abdülbaki Durmaz, Başakşehir’deki İmam-ı Azam Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Fatih’te dün sabah saatlerinde aracıyla seyir halinde olan Türkçe öğretmeni Abdülbaki Durmaz, husumetlisi tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.

Saldırıda hayatını kaybeden Durmaz son yolculuğuna uğurlandı

Öğretmen Abdülbaki Durmaz için Başakşehir’deki İmam-ı Azam Camii’nde bir cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, Abdülbaki Durmaz’ın yakınları, akrabaları, arkadaşları ve öğrencileri katıldı. Törende Durmaz’ın yakınlarının gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Cenaze namazı sırasında camii ve çevresinde de geniş güvenlik önlemi alındı. Durmaz cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Kayabaşı Eski Mezarlığı’nda toprağa verildi.