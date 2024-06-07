“İnönü’den Sakarya’ya Millî Mücadele Rotasının Oluşturulması ve Etkilerinin İzlenmesi” başlıklı proje kapsamında oluşturulan ilk saha gezisi için yola çıkıldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ve kurtuluşuna giden süreçte; Birinci İnönü Muharebesi, İkinci İnönü Muharebesi, Kütahya-Eskişehir Muharebeleri ve Sakarya Meydan Muharebesi’nin yaşandığı topraklara yapılan tur, Eskişehir’in yanı sıra Bilecik, Kütahya ve Ankara illerini kapsıyor.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy’un himayesinde 7 Haziran’da başlayan ve üç gün sürecek olan saha gezisi için Anadolu Üniversitesi’nden yola çıkıldı. Tura proje ekibinin yanı sıra, İstanbul Borsası Fen Lisesi, Eti Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri ile öğretmenleri katıldı. Aynı rota yeni bir öğrenci grubu ile 11-12-13 Haziran’da tekrarlanacak.

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünün de destek verdiği projenin ekibinde yer alan proje yürütücüsü Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semra Günay, Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şaduman Halıcı, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdoğan Kaya, Turizm Fakültesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Aysel Kaya ve Dr. Öğretim Üyesi Seda Sökmen, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Doktora Programı öğrencisi Aslı Bendenay Çapa ile Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilim Uzmanı Burhan Can turlara eşlik etmeye devam edecek.