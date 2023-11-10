Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yenikaraman Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil ağaca çarparak takla attı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Olay, aşırı hız nedeniyle meydana geldi. Eyüp C. isimli sürücü tarafından yönetilen 16 AYT 359 plakalı otomobil, kontrolünü kaybederek önce ağaca ardından metro istasyonu duvarına çarptı. Kazanın şiddetiyle araçta bulunan 13 yaşındaki Sena El Casim, araçtan fırlayarak hayatını kaybetti. Sürücü Eyüp C. ile birlikte araçta sıkışan 2 kişi ise kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldı.

Olayın bildirilmesi üzerine, bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Sena El Casim'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan diğer 2 kişiyi kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili olarak başlatılan tahkikat devam ediyor.