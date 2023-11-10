Midye Tava Yapmak İçin Gereken Malzemeler:

Yarım kg midye

1 yemek tabağı un ve

1 yemek tabağı su

1 sulu limon

1 kahve kaşığı karbonat

Kızartmalık zeytinyağı

Yarım ç.k tuz

midye tavanın sosu nasıl yapılır?

6 diş ezilmiş sarımsak

Bir tabak yoğurt

Midye Tava Yapılışı:

Midyeler iyice yıkanıp, suları süzgeçten dikkatle süzdürülür. Daha sonra bir yemek tabağına un, tuz konulur ve bu tabağın içerisinde midyeler unlanır.

Başka bir su dolu yemek tabağında 1 çay kaşığı karbonat eritilir. Ardından unlanan midyeler bir kevgir yardımıyla su dolu tabağın içine batırılıp çıkarılır ve kızgın yağda kızartılır. Daha sonra kızaran midyeler kevgirle çıkarılarak bir tabağa alınır.

Sonra yoğurt bir kaşıkla iyice karıştırılarak krema haline getirilir ve içine ezilmiş sarımsaklar varsa biraz da mayonez koyulur. Ardından Tabağa midyelerin kenarına koyularak güzelce servis yapılır. Midyelerin üzerine genelde limon suyu sıkılır ve sosa batırılarak yenilir.