Bursa'nın İnegöl ilçesinde Alanyurt Esenler Caddesi üzerinde otomobil ile çarpışan 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Esentepe Mahallesi Esenler Caddesi üzerinde seyir halinde olan Yunus Emre Kurucan (18) yönetimindeki 16 BEP 744 plakalı motosiklet, ara sokaktan çıkış yapan Şükran T. yönetimindeki 16 AIM 555 plakalı otomobil ile çarpıştı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan motosiklet park halindeki 34 HS 7560 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kaza sonucu ağır yaralanan genç sürücü kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yaralı genç burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.