Gölcük D-130 karayolunda Yalova istikametinde meydana gelen feci bir trafik kazasında, 19 yaşındaki genç bir birey hayatını kaybetti. Kaza, M.B. tarafından kullanılan Honda marka 35 DUJ 31 plakalı otomobil ile V.A. yönetimindeki 41 AGG 871 plakalı Citroen marka hafif ticari aracın çarpışması sonucu gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle M.B., araçta bulunan yolcu Çağrı Atay (19) ve hafif ticari araç sürücüsü V.A. yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine, 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri hemen olay yerine sevk edildi.

Yaralılar, araç içinde sıkıştıkları için itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan Çağrı Atay, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

ABİSİ DE VEFAT ETMİŞ

Çağrı Atay'ın abisi Çağatay'ın da 2 Ağustos 2019'da meydana gelen bıçaklı saldırıda yaşamını kaybettiği öğrenildi.

Bu trajik kaza ile ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı.