Şarköy Anadolu Lisesi Müdürü Esma Deniz Dellal Erkutlu ile eşi Ahmet Gürkan Erkutlu, 2 Eylül akşamı Hoşköy Mahallesi'ndeki bir restorana akşam yemeği için gittiler. Ancak bu akşam yemeği trajik bir kaza ile sonuçlandı. Ahmet Gürkan Erkutlu'nun alkol aldığı bir akşam, 09 ANF 396 plakalı otomobil, Hoşköy-Mürefte mahalleleri arasındaki kara yolunda 8 metre yükseklikten denize uçtu. Kazada Ahmet Gürkan Erkutlu kendi imkanlarıyla kurtulurken, eşi Esma otomobilde hayatını kaybetti.

Esma Deniz Dellal Erkutlu'nun annesi Saadet Dellal, eşinin kızına psikolojik baskı uyguladığını ve onu tehdit ettiğini iddia ederek, "Kızıma sürekli kötü davranıyordu. Kızıma, 'Sen yalnız öleceksin' diyerek tehdit ediyordu. Sonunda kızımın ölümüne sebep oldu" dedi.

Restoran sahibi Ramazan Acar, çiftin yemek yediği sırada yüksek sesle tartıştıklarını ve diğer müşterileri rahatsız ettiklerini söyledi. Ahmet Gürkan Erkutlu'nun "Sen bensiz yalnız öleceksin" diye bağırdığını belirtti.

Esma Deniz Dellal Erkutlu'nun Almanya'da yaşayan ağabeyi Onur Oğuz Dellal ise sosyal medya üzerinden kardeşinin ölümünün kocası tarafından kasıtlı olarak gerçekleştirildiğini iddia etti.

Ahmet Gürkan Erkutlu, olayı şu şekilde anlattı: "Yemek yediğimiz sırada aramızda benim işten eve geç gelmem sebebiyle tartışma çıktı ancak fiziksel temas olmadı. Daha sonra aramızdaki konuşmayı tatlıya bağladık, beraber çıkarak araca bindik, 60-70 kilometre hızla gitmekteydim. Karşıma tilki veya köpek benzeri bir hayvan çıktı.Ona çarpmamak için direksiyonu kırdım ancak frene basmadım. Ayağımı gaz pedalından çektim ve arabayı çarpmaktan kurtardım ancak direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride girdim ve uçurumdan denize doğru uçtum. Çarpma anını hatırlamıyorum ancak araç ters döndüğünde içeri su dolması ile birlikte ben kendime geldim. Benim emniyet kemerim takılı değildi. Esma Deniz'in emniyet kemerinin takılı olup olmadığını bilmiyorum. Bir miktar su yutmaya başladığımda olayın şokundan çıktım. Elimle yokladığımda camın açık olduğunu gördüm ve camdan dışarı çıktım. Çıktığımda suyun sığ olduğunu gördüm. Ayağım su içerisinde denizdeyken su benim göğüs bölgeme kadar geliyordu. O sırada Esma'dan tepki yoktu, etraf da karanlıktı. Çarpmanın etkisiyle sırtımda ve kollarımda ağrı ve kesi vardı. İçeriye doğru elimle yokladım ancak Esma'ya o karanlıkta denk gelemedim. Bir ara ayağından yakaladım ancak dışarıya çekemedim. Daha sonra yardım çağırmak amacıyla yola çıkmaya çalıştım ancak bulunduğumuz yer çukur olduğu için tepeye yola çıkamadım. Daha sonra itfaiye gelerek hem beni hem de Esma'yı bulunduğu yerden çıkardı. Bana sormuş olduğunuz olay günü hız yaptığıma dair ihbar doğru değildir. Ben hızlı değildim. Zannediyorum ki yoldan toprak kalktığı için böyle bir ihbar yapılmıştır. Esma Deniz'in annesi Saadet'in ifadeleri doğru değildir. Bizim Esma ile konuşmalarımız yüksek sesle olur ancak aramızda herhangi bir ayrılma kararı yoktur.'Yalnız öleceksin' ifadesi benim ağzımdan hiç çıkmamıştır. Ben ona şaka amaçlı, 'Yalnız yiyen yalnız ölür' şeklinde ifadeleri sürekli söylerim, aramızda bir şakalaşmadır. Eşim özel hayatımızı ailesine, akrabasına bahsederdi. Kavgalarımız bu yüzden çıkardı. Ayrılmaya ilişkin bir durum söz konusu değildi. Benim için söylenen, 'Ayrılırsak kötü olur' şeklinde cümleleri ben kurmadım. Yaşananlar için pişmanım. Kasti hiçbir davranışım söz konusu değildir"

YALNIZ ÖLECEKSİN

Ahmet Gürkan Erkutlu, "Yalnız öleceksin" ifadesinin kendisine ait olmadığını, bu cümlenin sıkça şaka amaçlı kullandığını ve aralarında bir şakalaşma olduğunu belirtti. Ayrıca, ayrılma kararı almadıklarını ve yaşananların bir kazadan ibaret olduğunu ifade etti.