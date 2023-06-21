Olay, saat 16.00 sıralarında Kağıthane Çağlayan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 22 yaşındaki Beyza K., araç kullanmayı öğrenmek için arkadaşından yardım istedi. Arkadaşı genç kadının yaşadığı sokağa geldi. Genç kadın burada uygulama üzerinden araç kiraladı. Ardından ikili araca binip kullanmaya başladı ve arkadaşı, kadına otomatik olan vitesi ileriye takmasını söyledi.

VİTESLERİ KARIŞTIRINCA ARAÇTAN ATLADI

Kadın vitesleri karıştırıp geriye takınca araç bir anda hızlanıp arkadaki bir başka araca çarptı. Panik yapan kadın bu kez de vitesi ileriye taktı. Kontrolden çıkan araç park halindeki bir araca sürttü. Korkan kadın son anda kendini aşağıya atarak kurtulurken, arkadaşının bulunduğu araç korkulukları kırarak yaklaşık 10 metreden aşağıya uçtu. Adam araçla birlikte 2 aracın üstüne düştü.

ADAM ARAÇLA BİRLİKTE AŞAĞIYA UÇTU

Kaza sonucu adam elinden hafif şekilde yaralanırken, vatandaşların yardımıyla araçtan çıktı. Olayın ardından ihbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadını ve arkadaşını ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Şok geçiren kadının ve adamın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kontrollerinin ardından ikili taburcu edildi.

Öte yandan Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği polisleri, olayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.