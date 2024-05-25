Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Otoban Görükle Bağlantı'sında meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, Eray U. (20) idaresindeki motosiklet seyir halindeyken başka bir aracın çarpmasıyla bariyerlere ok gibi saplandı. Kaza sonra motosiklet sürücüsü bariyerlere sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Eray U.'yu sıkıştığı bariyerlerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan genç adamın kalça kemiğinin kırık olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.