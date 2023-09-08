Antalya'nın Alanya ilçesinde safari cipinin devrildiği kazada ilk belirlemelere göre; 1 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Kaza, D-400 kara yolu Dinek mevkisindeki tünelin çıkışında meydana geldi. Alanya'dan Antalya istikametine giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen safari cipi, kontrolünden çıkarak, ters döndü. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre; safari cipindeki 1 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Alanya'da 3 Ağustos'ta safari cipi ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 4'ü Türk, 17 kişi yaralanmıştı.

ÖLEN POLONYALI TURİST

Antalya'nın Alanya ilçesinde safari cipinin devrildiği kazanın zincirleme sonucu meydana geldiği öğrenildi. Alanya'dan Antalya istikametine gitmekte olan ve sürücüsü öğrenilmeyen 06 CME 531 plakalı beton mikserinin 07 NYF 35 plakalı kamyonete, onun da önündeki 07 HHD 79 plakalı safari cipine çarptığı belirlendi. Devrilen safari cipinde yaşamını yitirenin Polonya uyruklu turist olduğu kaydedildi. Yaralanan cip sürücüsü ile 1'i çocuk 9 turistin hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Beton mikseri sürücüsü ise gözaltına alındı.

KAZA ANI KAMERADA

Antalya'nın Alanya ilçesinde safari cipinin devrildiği zincirleme kazada yaşamını yitiren Polonyalı turistin T.P.K. (33) olduğu öğrenildi. Kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı. Görüntülerde; tünel çıkışında beton mikserinin kamyonete, onun da safari cipine çarptığı, daha sonra cipin devrildiği anlar yer aldı.