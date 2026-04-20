Uşak Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında başlatılan ikinci dalga operasyonda gözaltına alınanların sayısı 28'e yükseldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Uşak Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet', 'irtikap' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 27 Mart'ta Uşak, Kocaeli ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. İlk operasyonda, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile yardımcısı Halil Arslan, belediyenin Muhasebe ve Finansman Müdürü Hüseyin Yaman, Özel Kalem Müdürü Hasan Doğukan Kurnaz, makam şoförü Murat Altınkaya ile belediye personeli Cihan Aras ve Özkan Yalım'ın gönül ilişkisi içinde olduğu S.A.'nın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 9'u tutuklanmış, 4'ü hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Soruşturma kapsamında ortaya çıkan yeni deliller ve belgeler doğrultusunda ikinci dalga operasyon başlatıldı. Savcılık talimatı ile harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, Uşak, İzmir ve İstanbul illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. İlk etapta yapılan operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alınmıştı. Ardından 3 şüpheli daha yakalandı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 28'e yükseldi.