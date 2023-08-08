Bursa’nın İnegöl ilçesinde Mezitler bölgesinde otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan yaşlı adam yaşam savaşı veriyor

Edinilen bilgiye göre, Bursa-Ankara karayolu üzerinde Mezit-3 mevkiinde seyir halinde olan İsmail B. yönetimindeki 06 DEH 845 plakalı otomobil, karayolu üzerinde karşıdan karşıya geçmekte olan Cemal B.’ye (62) çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan Cemal B.’ye ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşlı adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.