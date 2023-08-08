Türkiye'nin kanoculuk sahnesindeki çekişmeli mücadelesi, 3-5 Ağustos 2023 tarihlerinde Eskişehir'de düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası'nda doruğa ulaştı. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, muhteşem performanslarıyla organizasyonu 33 madalya ve 3 kupa ile kapatırken, 34 kulüp ve 357 sporcu arasından sıyrılarak adeta zirveyi domine ettiler.

Suların üstünde geçen nefes kesici rekabetin birinci gününde, Bursa Büyükşehir Belediyespor'un kano kahramanları, altınların ve madalyaların sahibi olmayı başardılar. Toplamda 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya, sporcuların göğsünde parladı. İkinci günün heyecanında ise bu performans daha da yükseldi. Kulüp, 2 altın, 7 gümüş ve 4 bronz madalya ile adeta bir zafer sergiledi. Kano sularındaki hız ve ustalıkla, 13 madalya kazanıldı.

Yarışların zirvesindeki heyecan son gün de artarak devam etti. Son günün büyülü atmosferinde Bursa Büyükşehir Belediyesporlu kanocular, kürsünün en üst basamağına çıkarak 3 altın, 7 gümüş ve 4 bronz madalya daha eklediler. Toplamda 14 madalyayla zaferi taçlandıran Bursa ekibi, rakiplerine göz kamaştırıcı bir performansla meydan okudu.

Bu muhteşem başarıların ardından Bursa Büyükşehir Belediyespor, genç kadın kategorisinde Türkiye şampiyonu unvanını elde ederken, yıldız ve minik erkek kategorilerinde de Türkiye üçüncülük kupalarını gururla kaldırdı. Kulüp, sadece dereceleri değil, aynı zamanda azim ve yeteneklerinin bir yansıması olarak spor dünyasında parlak bir iz bırakmayı başardı.