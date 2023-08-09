Meydana gelen kazada Jandarma Uzman Çavuş Kasım Yasak ve kızı Nazlı Yasak yaşamını yitirdi. Kazada Yasak'ın kontrolünü kaybettiği otomobilin şarampole devrildiği belirtildi. Aile, tatil için Konya'ya gitmekteydi.

Olay, dün saat 11.00 sularında Kayseri-Malatya yolunun 90. kilometresinde, Pınarbaşı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Jandarma Uzman Çavuş Kasım Yasak'ın kullandığı araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Bu acı kazada sürücü Kasım Yasak ile araçta bulunan eşi Şükran Yasak, kızları Hilal Aslı ve oğlu Yiğit Yasak yaralandı.

Kaza mahalline hızla ulaşan jandarma ve sağlık ekipleri, çevredekilerin ihbarı üzerine sevk edildi. Yaralılar Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne taşındı. Ancak, Jandarma Uzman Çavuş Kasım Yasak ve kızı Nazlı Yasak, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak yaşamlarını kaybettiler. Baba-kızın cenazeleri, Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından Elazığ'ın Alacakaya ilçesine defnedildi.

Eşi Şükran Yasak ve çocuklarının tedavileri ise hala devam ediyor. Bu üzücü olayın meydana geldiği sırada ailenin, Elazığ'da yaşadıkları ve Konya'ya tatil için seyahat ettikleri öğrenildi.