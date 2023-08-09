Kahramanmaraş merkezli depremin üstünden 6 ay geçmesinin ardından gözler Marmara bölgesindeki fay hattına kaydı. Uzmanlar ise uyardı. İstanbul’da olacak herhangi bir deprem için önlem alınması gerektiğine vurgu yapıldı. İstanbul’da oluşabilecek bir depremde şehrin giriş çıkışının kapanacağını ve büyük bir kargaşa olacağını söyleyen uzmanlar aynı zaman da en acil bir şekilde çözüm üretilmesi konusunda taraf tuttular. Marmara depremi tahmini üzerine Prof. Dr. Celal Şengör’de İstanbul’dan taşınacağını açıklamıştı.

Kentsel Dönüşüm Yolda

İstanbul’un depreme hazırlığı konusunda çalışmalar yürüten ve konuyla ilgili açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki kentsel dönüşüm için hazırlık yapıldığını belirtti.

Bakan Özhaseki “Şahsi fikrim kentsel dönüşüm kararında yeter sayısının yüzde 50'ye kadar inmesi gerektiği yönünde. Yasa çıkararak kentsel dönüşümün önünde engel olan tüm yasal boşlukları tıkayacağız" dedi. Özhaseki, gerekirse Meclis'in özel bir oturumla toplanabileceğini de söyledi.