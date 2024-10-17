Nilüfer Belediyesi’nin, felsefe tutkunlarını bir araya getiren “Nilüfer Felsefe Buluşmaları” başladı. Etkinliklerin ilkinde, Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vefa Taşdelen, ünlü filozof Søren Kierkegaard'un birey, varoluş ve inanç konularındaki düşüncelerini ele aldı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen “Nilüfer Felsefe Buluşmaları” Pancar Deposu'nda felsefe meraklılarını buluşturdu. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Başkanı Prof. Dr. A. Kadir Çüçen ve Doç. Dr. Mehmet Fatih Elmas'ın yürütücülüğünde, “Felsefe ile Varoluş” temasıyla her ay farklı bir konunun ele alınacağı etkinliklerin ilk konuğu, Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vefa Taşdelen oldu.

Prof. Dr. Vefa Taşdelen, ünlü filozof Søren Kierkegaard’un birey, varoluş ve inanç konularındaki derin düşünceleri üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Kierkegaard’un varoluşsal kaygı, bireysel sorumluluk ve inanç paradoksları gibi temel kavramlarına dair yapılan tartışmalar, katılımcılardan büyük ilgi gördü. Filozofun düşünce dünyasına yönelik kapsamlı bir bakış açısının sunulduğu seminerde, Kierkegaard’un, “Sonlunun ve sonsuzun, ruhun ve bedenin sentezi olan bir benliğin ortaya çıkması mümkün müdür?” sorusuna yanıt arandı.

Nilüfer Felsefe Buluşmaları, her ay Pancar Deposu’nda farklı konu ve konuklarla devam edecek. 8 Kasım’da düzenlenecek bir sonraki buluşmada Prof. Dr. Hakan Çörekçioğlu, “Nietzsche’de Yeni Bir Varoluş Tarzının Koşulu: Yaşama Evet Demek” konulu bir sunum gerçekleştirecek.