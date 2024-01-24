Fenerbahçe, Süper Lig’de Başakşehir’i 1-0 mağlup ederek rakibine karşı oynadığı son 5 resmi maçta sahadan galibiyetle ayrıldı.

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, Michy Batshuayi’nin golüyle 3 puana uzandı. Bu sezonun ilk yarısında rakibini Kadıköy’de 4-0 yenen Fenerbahçe, bugünkü galibiyetle birlikte bu seriyi 5 maça taşıdı. Geçtiğimiz sezon oynanan ligde oynanan iki maçı da kazanmayı başaran Kanarya, Ziraat Türkiye Kupası finalinde de turuncu-lacivertlileri yenerek şampiyonluğa ulaşmıştı. 2007 yılından itibaren devam eden rekabette Fenerbahçe, rakibine karşı en uzun seriyi elde etti.

Başakşehir, Fenerbahçe’yi son olarak Şubat 2022’de deplasmanda 1-0 mağlup etti.