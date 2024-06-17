Fenerbahçe Beko, Olimpia Milano ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki ABD’li şutör guard Devon Hall’ı 2 yıllığına kadrosuna kattığı açıkladı.

Geçtiğimiz sezonu EuroLeague’de Final Four ile bitiren, Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde ise şampiyon olan Fenerbahçe Beko, gelecek sezon kadro planlamasına başladı. Sarı-lacivertliler, Olimpia Milano ile sözleşmesi sonra eren ABD’li şutör guard Devon Hall ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Hall, geçtiğimiz sezon Milano ekibiyle 37 maçta ortalama 24.7 dakika süre aldı. 28 yaşındaki oyuncu, sezonu 8.3 sayı, 3.5 ribaund ve 2.1 asist ortalamasıyla tamamladı.