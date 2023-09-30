Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

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Fenerbahçe’de Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.