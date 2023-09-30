Semt pazarları çevresinde seyyar satıcılık yapan bazı kişilerin, kaldırımları birbirlerine 2 bin lira ile 17 bin 500 lira arasında devrettikleri iddia edildi.

Antalya'da kaldırımların seyyar satıcılar tarafından satılması tepkiye neden oldu.Türkiye'de önemli bir kültür olan semt pazarından alışveriş yapmak, son dönemlerde turizm kenti Antalya'da bazı sorunları beraberinde getirdi.Merkez Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Aksu ve Döşemealtı ilçelerindeki yaklaşık 130 semt pazarının etrafı da seyyar satıcılarla doldu.Kayıt altında olan ve vergisini veren pazar esnafı satışlarının düşmesi nedeniyle seyyar tezgahlardan şikayetçi oluyor.Sebze, meyve ve kıyafet satan seyyar satıcılar işgal ettikleri kaldırımları sahiplenmiş durumda. Son olarak kaldırımdaki tezgahların, para karşılığı el değiştirmesi tepkileri artırdı. Söz konusu tezgahların 2 bin lira ile 17 bin 500 lira arasında devredildiği iddia edildi.

"KAYIT DIŞI MAL SATIYORLAR"

Konuyla ilgili Antalya Semt Pazarcılar Odası Başkanı Metin Bucak bir açıklama yaptı. Seyyar satıcıların kaldırımları kendi aralarında sahiplendiğini kaydeden Bucak, "Kaldırımı birbirlerine devir ediyorlar. 2 bin, 3 bin, 5 bine devredenler var, orayı benimsemişler kendi yerleri gibi. Esnafımız iş yapamaz duruma geldi." dedi.

"DENETİM YETERLİ DEĞİL"

Seyyar satıcılarla ilgili yeterli denetim yapılmadığı belirten Bucak, şunları kaydetti: "İçerideki pazarı denetlemesi çok basit. Bu konunun çözülmesi için destek istiyoruz, kayıt altına alınsın. Kayıt yaptırsınlar, biz kendilerine yer gösterelim. Dışarıyı işgal etmesinler. Pazarın içinde yada o bölgede yangın, sağlık sorunu olsa ekipler geçemeyecek."

"BİZDEN FAZLA SATIŞ YAPIYORLAR"

Pazar esnafı Suat Ercan ise işlerinin kötü olduğunu ifade ederek, “Seyyarlara çalışıyoruz. Gelip pazarda bizden daha fazla iş yapıyor. Vergisi algısı yok. Benden daha fazla satış yapıyor. Bun bir önlem bulunsun." dedi.

"İŞLERİMİZ YARI YARIYA DÜŞTÜ"

30 yıldan beri sebze meyve sattığını dile getiren Muzayeddin Kaya da kayıtsız satıcılar nedeniyle mağdur olduklarını söyledi. Kaya, "Satışlarımızı yüzde 60 yakın etkiliyor. Bizden yarısına satış yapıyor. Buna bir önlem alınsın. Herkes kayıt altına alınsın. Eşit satış olsun. Herkesin ekmeğini arasın." diye konuştu.