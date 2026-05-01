Nilüfer Belediyesi, altyapı ve ulaşım hizmetlerini daha etkin, hızlı ve kesintisiz sürdürmek için bir yatırımı daha hayata geçirdi. Araç filosuna yeni katılan 4 iş makinesi ve 6 kamyonun hizmete giriş töreni Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, başkan yardımcıları ve personelin katılımıyla gerçekleştirildi. Alaaddinbey Ek Hizmet Binasının bahçesinde düzenlenen törende konuşan Başkan Şadi Özdemir, her geçen gün büyüyen Nilüfer’de kentin her sokağına eşit ve kaliteli hizmet götürmek için aralıksız çalıştıklarını söyledi. Nilüfer için her zaman daha iyisinin mümkün olduğunu vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, “Hizmet kalitemizi artırmanın yolu, sahadaki gücümüzü büyütmekten geçiyor. Sahadaki elimiz, kolumuz olan mevcut araç filomuza bugün yerli üretim olan 4 iş makinesi ve 6 kamyon daha ekliyoruz. Bu alımla iş makinesi sayımız yüzde 20, kamyon sayımız yüzde 46 artıyor” dedi.

50 TON YAMA KAPASİTESİ

Bu araçlarla birlikte asfalt ekibini de güçlendirdiklerini anlatan Başkan Şadi Özdemir, “Ekibimize yeni bir asfalt robotu kazandırdık. Şu ana kadar günde 15 ton yama yapabiliyorduk. Yeni aracımızla birlikte bu kapasite günde 50 tona çıkıyor” diye konuştu.

1,5 YILDA MALİYETİNİ KARŞILAYACAK

Nilüferlinin parasını en doğru ve akılcı kullanmakla sorumlu olduklarının altını çizen Başkan Şadi Özdemir, “Eğer bu makine ve kamyonları kiralama yoluna gitseydik, her ay belediyemizin kasasından 8 milyon liranın üzerinde bir bedel çıkacaktı. Ancak biz satın almayı tercih ettik ve kalıcı bir değer yarattık. Bu araçlar 1 ila 1,5 yıl içinde kendi maliyetini karşılayacak. Uzun yıllar boyunca da Nilüfer’e hizmet üretecek. Üstelik bakım ve arıza durumlarında işi durdurmak zorunda kalmayacağız. Dışarıdan hizmet alma ihtiyacımız azalacak” diye konuştu.

Törenin sonunda kamyonlardan birinin direksiyonuna geçen Başkan Şadi Özdemir, hizmete alınan araçların ilk sürüşünü gerçekleştirerek sürece sahadan eşlik etti.