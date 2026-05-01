CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için yayımladığı mesajda, emeğin ve dayanışmanın toplumun temel değerleri olduğunu belirtti. Şahin, “Birlikte emek vereceğiz, birlikte yaşayacağız, birlikte paylaşacağımız bir ülkeyi hep birlikte kuracağız” ifadelerini kullandı.

Adaletli Düzen Çağrısı

Şahin, emeğin karşılığını alamayan işçilerin refahtan hak ettiği payı mutlaka alması gerektiğini vurguladı. “Tüm bedeli emekçiler öderken, refahın yalnızca belli bir zümrenin elinde toplanması adil değildir. Bu düzen değişecektir” diyerek adaletli bir paylaşımın şart olduğunu dile getirdi.

1 Mayıs Manifestosu

CHP İnegöl İlçe Başkanı, açıklamasında şu hedefleri öne çıkardı:

Alan yasaklarının kaldırılması ve meydanların emekçilere açılması.

Gelirin adil paylaşıldığı yeni ücret rejimi.

Asgari ücretin insanca yaşamı güvence altına alması.

Vergide adaletin sağlanması ve emeğin korunması.

Emeklilere onurlu yaşam koşullarının sunulması.

Sendikal hakların genişletilmesi ve örgütlenme özgürlüğünün güvence altına alınması.

İş kazaları ve çocuk emeği sömürüsüyle etkin mücadele.

Sosyal Devlet Vurgusu

Şahin, Cumhuriyetle başlayan halkın iktidarının yeniden güçlendirileceğini ve eşit imkânlar sunan bir devlet yapısının inşa edileceğini belirtti. “Emeğin yeni sosyal sözleşmesini hayata geçireceğiz, sosyal devleti güçlendireceğiz” sözleriyle açıklamasını tamamladı.