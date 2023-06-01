Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman koşu, ısınma, koordinasyon hareketleri ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Günün tek antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertiler, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.